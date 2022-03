MOVIOLA - Lazio - Venezia, troppe sviste per Manganiello: gli episodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si conclude con una vittoria per la Lazio il settimo incrocio in campionato tra Gianluca Manganiello e i biancocelesti. Il bilancio con il fischietto della sezione di Pinerolo si aggiorna così a 6 vittorie e una sola sconfitta. Direzione non del tutto coinvincente: pesante l'ammonizione rifilata a Zaccagni, su cui ha tanto protestato lo stesso esterno laziale. Svista evidente in occasione del fallo da rigore poi trasformato da Immobile: il penalty è stato concesso solo dopo l'intervento del Var. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti della gara:

PRIMO TEMPO

13' - Guizzo di Felipe Anderson che lascia sul posto Fiordilino all'altezza quasi della mezzaluna dell'area: punizione Lazio, nessun provvedimento ai danni del centrocampista. Intervento soft, scelta comprensibile.

28' - Spunto vincente di Zaccagni su Mateju che lo atterra: calcio di punizione per la Lazio e primo giallo della gara per il difensore del Venezia.

31' - Fallo di mano evidente di Haps che attutisce il filtrante di Felipe Anderson: svista rilevante di Manganiello, che consente al Venezia di partire in contropiede.

38'- Contatto sospetto in area di rigore tra Zaccagni e Caldara, Manganiello lascia correre e redarguisce l'esterno biancoceleste per simulazione: dal replay si evince che l'intervento difensivo non è falloso. Non sembra tuttavia scorretto il comportamento del laziale, che subisce comunque l'impatto con il difensore nella dinamica dell'azione.

41' - Episodio quasi analogo, protagonisti sempre Zaccagni e Caldara: l'ex Verona supera il diretto avversario, ma al primo contatto si lascia cadere. Troppo poco secondo il direttore di gara, che mantiene fede alla promessa fatta pocanzi e ammonisce il biancoceleste. Il replay non chiarisce del tutto la dinamica. Zaccagni era diffidato, salterà il derby di domenica prossima.

45' - Niente recupero nella prima frazione.

SECONDO TEMPO

48' - Non convalidato il gol di Immobile: al momento dell'imbucata di Luis Alberto, il bomber biancoceleste è leggermente oltre l'ultimo difensore.

51' - Altra svista di Manganiello: è abbastanza vistosa la spinta di Okereke su Leiva che non può arrivare sul pallone. Anche qui il Venezia beneficia di un contropiede insidioso.

55' - Calcione clamoroso all'altezza del volto da parte di Crnigoj su Luiz Felipe in area di rigore: Manganiello è vicino, ma è comunque costretto a ricorrere all'on-field review per segnalare il tiro dal dischetto.

90' - Concessi 4 minuti di extra time.