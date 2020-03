Sandro Corapi a LLSN: "Qualche consiglio per questo momento"

È soprattutto nei momenti di difficoltà che tutti noi abbiamo bisogno di mantenere la lucidità, di riuscire a trovare il lato positivo anche dove sembra non esserci. L'emergenza sanitaria che ha investito il pianeta ci sta mettendo alla prova, tutti noi purtroppo ci siamo dovuti confrontare con qualcosa di unico, che sarà ricordato per sempre nella storia dell'umanità. E di fronte a una situazione del genere è fondamentale farsi trovare pronti, modificando le nostre abitudini per adattarci a questa nuova realtà. Per capire come farlo, abbiamo contattato un amico de Lalaziosiamonoi.it, l'esperto di motivazione e gestione delle risorse umane Sandro Corapi.

SANDRO CORAPI - Mental coach di fama internazionale, che nella sua carriera ha lavorato (e continua a lavorare) con tanti campioni di primo piano del mondo dello sport e che ricordiamo tutti molto volentieri per la collaborazione con la Lazio in occasione della preparazione per la finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013. Oggi Sandro, presidente della Corapi Coaching Academy, continua a collaborare con molti atleti dei principali campionati, è docente al Master di psicologia sportiva e coaching motivazionale presso l'Università di Cassino ed è in procinto di pubblicare il suo primo libro (in uscita il prossimo giugno). Molto attivo sui social media, inoltre, in questo periodo di difficoltà del Paese, sta dando il suo contributo sui propri canali ufficiali, con delle dirette video quotidiane in cui dispensa dei consigli utili per affrontare con l'atteggiamento giusto l'emergenza Coronavirus. E uno di questi video lo ha riservato per tutti i lettori de Lalaziosiamonoi.it.

Pubblicato il 13/03 alle ore 19:00