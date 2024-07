AURONZO GIORNO 5 - Lazio, fine allenamento: concesso un pomeriggio libero

AGGIORNAMENTO ORE 11:47: Si chiude l'allenamento. Concesso un pomeriggio di riposo. Appuntamento a domani.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30: Termina la fase con la palla. Baroni chiama il lavoro atletico: si corre a gruppi intorno al campo. Esente Tavares.

AGGIORNAMENTO ORE 11:26: Stop di nuovo alla partitella. I giocatori recuperano.

AGGIORNAMENTO ORE 11:18: Dopo un breve recupero, ricomincia la partitella e il lavoro uomo contro uomo con tiri in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 11:12: Baroni ferma il gioco: si cambia campo e si riparte. Torna a giocare anche André Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 11:02: Inizia un'altra partita, questa volta a campo ridotto. Si gioca 7 contro 6. Gli altri rimangono nell'altra metà campo a fare uno contro uno e tiri in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 10:57: Si chiude anche il 'secondo tempo'. I giocatori, dopo aver recuperato qualche minuto, posizionano una porta a metà campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:49: Riprende la partitella. Ora si gioca a tre tocchi. Esce Milani ed entra Saná Fernandes.

AGGIORNAMENTO ORE 10:46: Fischia Baroni e ferma il gioco. La squadra recupera.

AGGIORNAMENTO ORE 10:33: Dopo il riscaldamento, ha inizio una partitella a tutto campo con portieri solo in possesso e le porticine. André Anderson prosegue il suo lavoro differenziato.

Verdi: Marusic, Casale, Basic, Milani; Rovella, Cataldi; Cancellieri, Akpa Akpro, Pedro; Noslin.

Celesti: Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dele-Bashiru, Tchaouna; Castellanos.

AGGIORNAMENTO ORE 10:21: Anche la squadra fa il suo ingresso in campo. Consueto discorso a metà campo di Baroni e si inizia con l'allenamento. Presente Rovella, nonostante il colpo subito ieri in amichevole. C'è anche Nuno Tavares. Rimane a parte Pellegrini, ancora nella zona fisioterapia con le scarpe da ginnastica. Assenti Fares e Kamenovic.

AGGIORNAMENTO ORE 10:13: Termina tra gli applausi dei tifosi la prima fase di riscaldamento dei quattro portieri biancocelesti. Dopo un po' di recupero si riparte. C'è attesa ancora per la squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00: Entrano i portieri. Ha inizio il loro allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 9:55: Ecco i quattro portieri, pronti a entrare sul prato dello Zandegiacomo per iniziare il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 9:45: Lo staff è entrato in campo per preparare l'allenamento. A breve i giocatori faranno il loro ingresso per la seduta di oggi.

Dopo la prima amichevole contro l'Auronzo, la Lazio torna subito in campo. Alle ore 10 è in programma la seduta mattutina d'allenamento sul prato dello Zandegiacomo. Il pomeriggio, invece, sarà libero: Baroni ha concesso una mezza giornata a tutti i suoi giocatori vista la gara di ieri.