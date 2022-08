Calciomercato Lazio, accordo con la Ternana per Raul Moro: i dettagli

Raul Moro potrebbe salutare la Lazio e trasferirsi alla Ternana in questa sessione di mercato, le Fere lo aspettano: ecco tutti i dettagli...

Può salutare negli ultimi giorni di mercato Raul Moro. L'ala spagnola è stato escluso dai convocati per l'ultima partita contro il Torino e in questa stagione rischia di trovare meno spazio rispetto alla scorsa. Visto l'aumento della concorrenza e i margini di crescita del ragazzo la Lazio avrebbe deciso di spedirlo in prestito per farlo crescere e la sua prossima destinazione potrebbe essere la Ternana. Il club umbro ha allacciato i contatti contatti con i biancocelesti e, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, le due società avrebbero un accordo per il prestito del classe 2002. Ora la palla passerebbe a Raul Moro che, dopo aver rifiutato il Como, deve dare il suo responso definitivo sull'operazione. Il classe 2002, in esclusiva ai nostri microfoni, non ha chiuso a un'esperienza in Serie B e la Ternana potrebbe rappresentare l'occasione giusta per crescere.

