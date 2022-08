Calciomercato Lazio, Acerbi-Inter in attesa: si aspettano Akanji e Chalobah

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Francesco Acerbi è molto vicino all'Inter ma c'è prima un nodo da sciogliere. In cima alla lista dei desideri dei nerazzurri, ci sono Akanji e Chalobah con il centrale della Lazio ultimo in ordine di preferenza. Ecco perché non ci sarà l'affondo immediato per Acerbi. Qualche giorno fa Lotito ha aperto al prestito con diritto di riscatto e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per oggi è previsto un nuovo contatto con l'agente Pastorello. Si lavora per trovare la quadra sulle cifre del prestito. Lotito vorrebbe allinearlo alle mensilità di giugno e luglio, si tratta di circa 800 mila euro con l'Inter che non vuole spendere niente o quasi. La società nerazzurra però riflette e attende fino all’ultimo i segnali dal Borussia Dortmund e il Chelsea.

AKANJI E CHALOBAH - Il ds del club tedesco ha spiegato che «Akanji ha deciso di iniziare una nuova avventura e per noi va bene». Lo svizzero ha il contratto in scadenza nel 2023 e non vuole rinnovare. Il Borussia, finora, ha sempre preteso una cessione a titolo definitivo per 15-20 milioni di euro. La soluzione avanzata dall'Inter è rinnovare di un anno per trasferirsi in prestito con diritto o anche l’obbligo di riscatto ad un prezzo concordato. Per il Chelsea invece, il nodo è legato alle poche soluzioni nel reparto difensivo, dunque se dovesse arrivare un nuovo centrale sarebbe più semplice lasciar partire Chalobah con il club meneghino che chiede l'apertura al prestito.