Calciomercato Lazio - Caos Kostic, interviene Tare: l'Eintracht lo toglie dal mercato

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - Il direttore sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni della Bild per chiarire la situazione legata a Kostic: "Sono rimasto sorpreso che ora, da Francoforte, si dica che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo del cartellino. Fino a poco fa, la situazione mi sembrava diversa. Non ho avuto l'impressione dai colloqui che abbiamo avuto che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club. Noi, come Lazio, saremmo anche stati disposti a negoziare nuovamente sul prezzo. Ma non si è arrivati ​​a questo”.

AGGIORNAMENTO ORE 19.35 - La notizia - o sarebbe meglio dire la pseudo notizia - rilanciata dalla Bild qualche ora fa ha creato un putiferio. Soprattutto in Germania. Tanto che la testata ha dovuto emettere un tweet per spiegare quanto accaduto. Secondo il famoso giornale tedesco, infatti, l'offerta da 18 milioni della Lazio non sarebbe stata ancora presentata. Un'offerta che, qualora venisse recapitata entro la chiusura del calciomercato, verrebbe accettata dal club di Francoforte. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, inoltre, la conference call tra i rappresentanti della Lazio e quelli dell'Eintracht è terminata senza accordo. Almeno al momento. Da capire ora se l'assalto a Kostic continuerà o se Lotito deciderà di virare su altri obiettivi.

L'Eintracht ha accettato l'offerta della Lazio da 18 milioni di euro. Bonus compresi. La notizia viene rilanciata dalla Bild in questi minuti e dà la trattativa per Kostic in dirittura d'arrivo. Si attendono ora ulteriori conferme. Il serbo ha con la Lazio un'intesa per un quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione, sempre comprensivi di bonus.

[In aggiornamento...]

Articolo pubblicato alle 16.05