Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Felipe Anderson a un passo"

Felipe Anderson alla Lazio non è più solo una suggestione ma un'ipotesi concreta. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa il giocatore è stato proposto ai biancocelesti che starebbero pensando a un suo ritorno, anche se il suo nome non è il primo della lista. Secondo il portale spagnolo Todofichajes.com però la trattativa sarebbe ben avviata e il giocatore viene definito "a un passo" dal vestire di nuovo la maglia della sua ex squadra, pronta a chiudere l'affare con il West Ham per circa 8 milioni. La Lazio sta studiando anche la formula del prestito con obbligo di riscatto visto che il brasiliano va in scadenza nel 2022, ma le priorità di Tare e Lotito per il ruolo di esterno di attacco al momento restano altre.