Calciomercato Lazio, Escalante ha firmato: i dettagli

Tutto risolto in 24 ore per Escalante. Lo sbarco a Roma, l'avvistamento in zona Ponte Milvio, le visite mediche e poi l'arrivo a Formello per dare un'occhiata al centro sportivo e firmare il contratto che lo legherà alla Lazio a partire dal 1 luglio del 2020. Accordo fino al 2024, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Il capitano dell'Eibar, andrà a guadagnare circa 1,5 milioni di euro e sarà il primo acquisto della prossima stagione, quando rinforzerà il centrocampo biancoceleste. Il calciatore è già ripartito alla volta della Spagna, non ha assistito alla partita dei suoi nuovi compagni per evitare scontri diplomatici con l'Eibar. Il suo viaggio sarebbe dovuto essere segreto, approfittando di un infortunio che lo aveva fermato nei giorni scorsi. Di sicuro in Spagna non avrà fatto piacere.

