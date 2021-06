Calciomercato Lazio, la corsia sinistra si rifà il look: Van Aanholt nel mirino

Torreira, Kostic, Brandt. Ma non solo. La Lazio è piombata sul mercato con le idee chiare, dare a Sarri interpreti adatti al 4-3-3 e porre in atto una sorta di rivoluzione tecnico-tattica. Servono esterni offensivi, ma pure terzini in grado di giocare a quattro dietro. Secondo l’ex allenatore del Napoli, per esempio, Marusic e Lazzari possono farlo a destra, sono calciatori intelligenti, capaci di adattarsi. A sinistra, invece, la situazione è più intricata. Radu non ha più il passo per fare l’esterno, integrerà il pacchetto dei centrali. Kamenovic è un giovane, verrà valutato in ritiro, ogni scenario è aperto, anche quello di un prestito. Fares, invece, non rientra nei piani di Sarri, Tare e il suo agente stanno lavorando per trovare una soluzione, sull’algerino si sono mosse Torino e Cagliari, ma serve un’offerta da 7,5-8 milioni per non segnare a bilancio una minusvalenza. Fares era stata una richiesta di Inzaghi, Sarri preferisce altro. Si sta lavorando su Elseid Hysaj, nei piani del tecnico si alternerebbe sulle due fasce, nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, anche se va registrata la concorrenza del Milan. Non solo. Andasse via Fares, i rinforzi necessari a sinistra diventerebbero due.

PISTA OLANDESE - Per questo, nelle ultime ore, come appreso dalla nostra redazione, sta prendendo quota la candidatura di Patrick Van Aanholt. Nazionale olandese, titolare della fascia mancina della selezione di De Boer, classe 1990, s’è svincolato dal Crystal Palace e cerca una nuova avventura. Van Aanholt ha caratteristiche diverse da Hysaj, è un terzino tecnico e di spinta, meno tattico dell’albanese, sarebbe quasi un’ala aggiunta. La Lazio ha allacciato i contatti con l’entourage, sta cercando di capire se sia possibile portare a termine l’affare. Van Aanholt guadagnava circa 2,8 milioni a stagione, serve uno stipendio in linea, non è una cifra di poco conto. Sull’olandese - secondo i media britannici - ci sarebbe anche l’Arsenal, a caccia di un rinforzo d’esperienza per la corsia di sinistra. La Lazio può offrire qualcosa in meno, magari offrendo un contratto lungo, sarebbe una soluzione di compromesso. Van Aanholt però piace, Sarri ha dato il suo ok.

