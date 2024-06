Calciomercato Lazio | Luis Alberto - Al-Duhail: prossime ore decisive per la trattativa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella odierna potrebbe essere la giornata di Luis Alberto. Lo spagnolo, insieme alla sua famiglia, è partito alla volta di Doha per firmare il contratto e diventare in modo ufficiale un giocatore dell'Al-Duhail.

Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione lo spagnolo in queste ore sta svolgendo le visite mediche e la trattativa potrebbe quindi chiudersi proprio oggi sulla base di circa 10 milioni di euro, tenendo conto che il 25% sarà poi riconosciuto al Liverpool.