Calciomercato Lazio, Milinkovic verso l'addio: Lotito fissa il prezzo e Kezman...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'avventura di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio è arrivata ai titoli di coda. Il Sergente, arrivato in punta di piedi nel 2015 e divenuto con il tempo campione e punto di riferimento per la squadra, sembra ormai prossimo all'addio. Al derby è tornato a disputare una partita di spessore come ci aveva abituato dopo un periodo così e così. Archiviata la sosta nazionali, il serbo è punta già la partita con il Monza. Vuole lasciare un buon ricordo in queste partite che mancano ai suoi tifosi che lo hanno amato e supportato in tutti questi anni. In estate può arrivare la cessione ma a determinate condizioni. Kezman si impegnerà per portare a Lotito offerte da almeno 40 milioni per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2024. Sotto quella cifra il presidente non lo lascia andare e preferisce perderlo a zero l'anno seguente. Milinkovic non è in saldo. Il rischio che i club di Premier interessati non si spingano oltre i 25/30 milioni c'è. I prossimi saranno mesi importanti per il Sergente, pronto a dire addio alla Capitale.