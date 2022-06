Calciomercato Lazio, occasione Esposito dalla Spal: le novità

Il giocatore ha esordito in Nazionale con Mancini durante la Nations League e si libera per una cifra vicina ai tre milioni...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nome nuovo per il centrocampo della Lazio che arriva direttamente dalla Spal. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti starebbero valutando Salvatore Esposito. Il mediano ha 21 anni e ha il contratto in scadenza con il club di Ferrara nel 2023. Di lui si parla un gran bene tanto che Mancini lo ha fatto esordire in Nazionale durante la Nations League. Al momento non intende rinnovare con la Spal che è intenzionata a venderlo per una cifra vicina ai 3 milioni. La Lazio ci sta pensando anche perché si tratta di un talento su cui puntare, sarebbe un investimento valido. Su di lui ci sono anche Napoli e Sassuolo, in precedenza avevano chiesto informazioni la Samp e la Salernitana. Capitolini che possono sfruttare il canale preferenziale con la Spal visto che stanno chiudendo in queste ore il passaggio di Maistro proprio in Emilia.