Calciomercato Lazio | Partenze, prestiti e conferme: incertezza totale

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Incertezza totale sul prossimo calciomercato della Lazio. Molto dipenderà dalla qualificazione europea della squadra di Tudor: se andrà in Champions verranno fatte valutazioni diverse con risorse economiche diverse. Tutto verrà deciso in queste ultime quattro giornate di campionato. Attenzione ai big sfuggenti: Immobile, Luis Alberto, Guendouzi e Kamada non sono sicuri della permanenza nella Capitale.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani non sanno nemmeno se verranno confermati giocatori come Isaksen e Rovella. Nelle prossime settimane previsto un incontro tra la dirigenza e l'allenatore per pianificare le mosse di mercato. Castellanos, Zaccagni, Provedel, Casale, Patric e Romagnoli resteranno in biancoceleste, si ripartirà sicuramente da questi elementi.

Un occhio poi anhe ai rientri dai prestiti. Si rivedranno a Formello Basic, Cancellieri, Marcos Antonio, Akpa Akpro e Kamenovic che partiranno per il ritiro estivo. Tudor potrebbe valutarli ma sembrano tutti destinati alla cessione.