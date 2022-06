Calciomercato Lazio, Pedullà: "Fatta per Mario Gila, la formula..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nicolò Casale sembra ormai sfumato. Ci sarebbe stata un'accelerata tra l'Hellas Verona e il Monza che vede chiusa l'operazione per il difensore del club scaligero. Tra le alternative, nelle ultime ore era spuntato il nome di Mario Gila, ventunenne di proprietà del Real Madrid fino al 2024. Adesso però ribalza dagli studi di Sportitalia l'indiscrezione che vede il centrale di difesa prossimo allo sbarco nella Capitale. Questo l'intervento di Alfredo Pedullà: "La Lazio in serata è pronta a chiudere per Mario Gila, l'operazione è di Tare, il giocatore è un classe 2000 di proprietà del Real Madrid e centrale del Castilla che nell’ultima stagione si è mosso a destra della difesa a quattro. Mario arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma le richieste di Sarri erano altre”.