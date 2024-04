FORMELLO - Lazio, Felipe c’è! Tudor stupisce tutti…

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Zaccagni recuperato per la panchina, Felipe Anderson confermato titolare nonostante il brutto infortunio all’alluce riportato in Coppa Italia. Il terzetto offensivo sarà lo stesso visto martedì con la Juve: il brasiliano e Luis Alberto dietro Castellanos. A centrocampo una posizione insolita: Isaksen è stato provato a tutta fascia a destra, dall’altra parte ci sarà Marusic con in mezzo il tandem formato da Guendouzi e Kamada, ritrovato dal fastidio al polpaccio. Tra le riserve anche Lazzari, oggi in gruppo. Dietro si è fermato Gila, Tudor ha le pedine contate: Patric e Casale ai lati di Romagnoli. Mandas tra i pali, Provedel recupererà per il Monza o per l’Empoli.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Lazzari, Cataldi, Rovella, Pellegrini, Vecino, Zaccagni, Pedro, Immobile. All.: Tudor.