Calciomercato Lazio, per il centrocampo c’è anche Dendoncker: tutti i nomi

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – L’arrivo di Sarri alla Lazio è stato il primo passo verso il cambiamento che, dopo un anno di transizione, deve essere ultimato. Il mercato è il mezzo attraverso il quale questo cambiamento può essere attuato e concluso. La stagione non è ancora finita ma la società ha già iniziato a muoversi in tal senso, servono rinforzi adeguati che consentano al tecnico di poter proseguire con il suo progetto. Priorità alla difesa ma occhio anche a centrocampo. Tra la possibile partenza di Milinkovic Savic e le ridotte, quasi nulle, possibilità di rinnovo di Leiva, c’è necessità di trovare il giusto profilo che possa sopperire alle future mancanze. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, oltre ai nomi di Maxime Lopez e Vitinha, che hanno riscosso il gradimento di Sarri, si aggiunge quello di Leander Dendoncker. Il suo profilo non è sconosciuto alla Lazio che già dall’estate scorsa lo aveva attenzionato per via della sua versatilità, può essere impiegato sia come difensore sia come centrocampista. Il ventiseienne belga è di proprietà del Wolverhampton, il suo contratto è in scadenza nel 2023 dettaglio non di poco conto che potrebbe far sperare al club biancoceleste di poterlo prendere a un costo non superiore ai 25 milioni.

GLI ALTRI – Nella lista dei vorrei c’è anche Ruben Loftus – Cheek. L’inglese, vecchia conoscenza di Sarri e per questo proposto da lui stesso già in precedenza, sarebbe stato individuato come possibile sostituto del serbo. La Lazio avrebbe sondato il terreno, il suo contratto con il Chelsea è prossimo alla scadenza e potrebbe partire in estate. L’addio potrebbe essere facilitato anche dalla situazione che sta vivendo il club relativamente alla questione Abramovich.

