Calciomercato Lazio | Ricci, pronto il rilancio per convincere Cairo

Kamada e Isaksen vicini, Ricci un po’ meno. La Lazio s’è attivata, serviva l’inizio d’agosto per dare una scossa al mercato biancoceleste. Il danese e il giapponese sono a un passo, anche se da Formello trapela cautela, perché il caso Sow insegna e finché non ci sono firme è meglio non cantar vittoria. Più intricata la situazione legata al regista. Ricci è un pupillo di Sarri. Il tecnico lo vuole con sé, è una sua esplicita richiesta, ha rinunciato a Berardi e Zielinski, almeno su Ricci vuole essere accontentato. La Lazio prepara una nuova proposta, ci sono stati contatti con gli agenti per definire una strategia che possa essere vincente. Cairo continua a far muro, non vorrebbe cedere il classe 2001, lo farebbe solo di fronte a una proposta da 25 milioni di euro. Una cifra importante, una cifra alla quale la Lazio non s’è mai avvicinata.

NUOVO ASSALTO - Lotito aveva messo sul piatto 20 milioni comprensivi di bonus, non sono bastati a far breccia e convincere il patron granata. Ricci attende, non si sta mettendo di traverso, non vuole arrivare allo scontro con il Torino, club che gli ha dato fiducia e che gli ha anche promesso un rinnovo a 1,2 milioni annui. La Lazio mette sul piatto un ingaggio più alto e la possibilità di giocare in Champions. Sono due motivi che allettano il calciatore che non vuole rompere col Toro, ma ha fatto intendere di gradire la destinazione biancoceleste. Serve un rilancio di Lotito, una proposta che tocchi almeno i 20 milioni di base fissa e poi con i bonus possa accontentare Cairo. Una nuova offerta sarà inoltrata a breve, si spera di convincere il Torino, pur sapendo che non sarà semplice. La strada è ancora in salita, per arrivare al traguardo serve uno scatto. Non è impossibile.

