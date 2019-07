Calciomercato Lazio, Sport Mediaset: "Tare a Londra per Milinkovic"

Igli Tare vola nel Regno Unito. Nelle ultime ore, il ds della Lazio ha raggiunto Londra. E, secondo Sport Mediaset, questo blitz sarebbe stato organizzato per trattare il trasferimento di Milinkovic Savic: è questa l'indiscrezione rilanciata nelle ultime ore. Infatti, secondo il sito in questione si tratterebbe di un viaggio per occuparsi del centrocampista serbo: una missione volta a raccogliere le diverse offerte provenienti dalla Premier League. Pressing soprattutto da parte del Manchester United: mister Ole-Gunnar Solskjaer vuole la squadra pronta al più presto, la probabile partenza di Pogba accende l'attenzione sulla necessità di un sostituto. L'affare con i madrileni porterebbe nelle casse dei Red Devils 80 milioni più Kroos e Bale di contropartita. Proprio sulla base di questa cifra potrebbe arrivare l'offerta per Milinkovic. Tutto da vedere: che Igli Tare sia volato nel Regno Unito è vero, ma non è detto che la ragione di questa missione riguardi Milinkovic. Quel che è sicuro, è che il calciomercato in casa biancoceleste sia entrato definitivamente nel vivo.

