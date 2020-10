DIRETTA - Polonia-Italia, si scalda Immobile. Emerson vicino al gol

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, TEST CON LA PRIMAVERA: 3-0 CON CAICEDO-MURIQI INSIEME FORMELLO - L’amichevole con la Primavera chiude la settimana di allenamenti: il test in famiglia finisce 3-0 con i gol di Caicedo, Cataldi e Raul Moro, aggregato nuovamente con i grandi nella ripresa della mini-partita (due tempi da 30 minuti). Inzaghi, senza i... FORMELLO - L’amichevole con la Primavera chiude la settimana di allenamenti: il test in famiglia finisce 3-0 con i gol di Caicedo, Cataldi e Raul Moro, aggregato nuovamente con i grandi nella ripresa della mini-partita (due tempi da 30 minuti). Inzaghi, senza i... WEBTV SPAGNA, IL PARADOSSO DEI LUIS: PERCHÉ ENRIQUE NON VEDE ALBERTO? Come fa il centrocampista con più assist del campionato italiano (lo scorso) a non finire (quantomeno) nella lista dei convocati della propria nazionale? Partiamo con questo interrogativo, prima di mettere sul tavolo il carico da novanta che quella stessa nazionale -... Come fa il centrocampista con più assist del campionato italiano (lo scorso) a non finire (quantomeno) nella lista dei convocati della propria nazionale? Partiamo con questo interrogativo, prima di mettere sul tavolo il carico da novanta che quella stessa nazionale -... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DURMISI INFURIATO CON IL BRØNDBY: "COMPORTAMENTO IMBARAZZANTE" L'esterno danese era a un passo dal ritorno in patria ma il Brøndby l'ultimo giorno di mercato si è accordato con un altro giocatore. L'esterno danese era a un passo dal ritorno in patria ma il Brøndby l'ultimo giorno di mercato si è accordato con un altro giocatore.