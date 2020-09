FORMELLO - Lazio, Cataldi è quasi pronto. Milinkovic ancora a parte

FORMELLO - Secondo allenamento settimanale, Simone Inzaghi porta avanti la preparazione che accompagna la Lazio all’amichevole con il Benevento del fratello Pippo (sabato all’Olimpico alle 18). La seduta scatta allo stesso orario del test senza che si veda ancora Milinkovic in gruppo: il serbo sta lavorando in modo differenziato da una settimana, da quando è tornato affaticato dagli impegni con la Serbia. Nulla di grave, verrà riaggregato a breve, forse nel giro di un paio di giorni. Oggi ha svolto delle esercitazioni a parte con il pallone. Le condizioni che preoccupano di più sono naturalmente quelle di Luiz Felipe, finito ko sabato con il Frosinone per l’intervento killer di Kastanos dopo appena 3 minuti. Gli esami clinici dovrebbero aver escluso delle fratture, ma la contusione alla caviglia destra è stata fortissima e lo terrà ai box per almeno 15 giorni. Compromesso l’esordio con il Cagliari e quasi sicuramente anche la successiva sfida con l’Atalanta. In infermeria c’è pure Vavro, alle prese con i soliti fastidi muscolari (pubalgia). In attesa del neoacquisto Muriqi (e di capitan Lulic, nel suo caso non si possono fare pronostici sulle tempistiche), il resto della rosa è al completo. Luis Alberto ha smaltito la botta rimediata in allenamento da Escalante, Marusic si è riunito ai compagni da ieri (era leggermente affaticato). Cataldi è alla fine del protocollo riabilitativo: oggi pomeriggio ha saltato solo la partitella finale a campo ridotto, il recupero dall'infortunio alla caviglia è quasi completato.



Pubblicato il 15/09/2020.