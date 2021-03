FORMELLO - Lazio, continua la gestione: solo palestra per Caicedo e Luis Alberto

FORMELLO - Si viaggia verso il fine settimana senza impegni ufficiali. Inzaghi continua a guidare un gruppo ristretto nell’allenamento mattutino: la rosa, senza i nazionali e i calciatori rimasti a riposo in tutti questi giorni per motivi di gestione, è formata da una decina di elementi più l’aggiunta dei baby Primavera Ndrecka e Bertini. Reina e Alia i due portieri, gli altri di movimento sono Musacchio, Hoedt, Radu, Cataldi, Leiva, Parolo, Pereira, Lulic, Correa e Minala. Riscaldamento, possesso palla, lavoro di forza, infine una partitella a campo ridotto. La ripresa è fissata per domani allo stesso orario (10.30 circa). I ritmi torneranno più sostenuti la settimana prossima con il ritorno dei giocatori ora in giro per l’Europa, si comincerà a preparare la sfida di sabato 3 aprile con lo Spezia. Ai box ci sono Fares (distorsione al ginocchio sinistro) e Luiz Felipe (deve recuperare dall'infortunio alla caviglia). Ancora soltanto palestra per Caicedo, Escalante, Luis Alberto e Patric (fino a ieri aggregato).