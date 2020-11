FORMELLO - Lazio, Escalante in gruppo. Muriqi rischio stiramento

FORMELLO - Tutto in gruppo, recupero completato. Gonzalo Escalante svolge l’intera seduta coi compagni: smaltito lo stiramento muscolare rimediato con il Bologna, quando era appena tornato a disposizione di Inzaghi. L’argentino ci sarà contro l’Udinese, l’infortunio è definitivamente alle spalle come testimoniato dalla sgambata di stamattina, svolta insieme ai calciatori non impiegati dall'inizio con lo Zenit. Gruppo ristretto sul campo formato da Strakosha, Armini, Luiz Felipe, Radu, Djavan Anderson, Cataldi, Pereira, Fares e Caicedo. Aggregati i Primavera Furlanetto, Adeagbo, G. Pereira e Czyz, hanno sopperito al lavoro di scarico svolto dai titolari di ieri sera. Soltanto Lazzari si è visto sul terreno di gioco per degli allunghi di 50 metri insieme al preparatore atletico Ripert.

INFERMERIA. Un rientro e un nuovo possibile forfait. Da monitorare le condizioni di Muriqi, entrato all’81’ per Immobile. Il kosovaro potrebbe aver riportato uno stiramento muscolare. Problema da valutare per quantificare l’eventuale stop, il suo inizio di stagione è stato complicatissimo. Tra gli assenti della mattina anche Akpa Akpro e Lulic, che aspetta di essere reinserito nella lista per il campionato. Il capitano, quando raggiungerà un buon stato di forma, prenderà il posto in lista di Djavan Anderson. Milinkovic si riaggregherà da domani: è risultato negativo al tampone in Serbia, è tornato a Roma e in giornata svolgerà le visite mediche di idoneità in Paideia.