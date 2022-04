FORMELLO - Lazio, l'emergenza rientra: le mosse di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Sospiro di sollievo, l'emergenza è alle spalle. Sarri ritrova quasi tutti i calciatori nella seduta dell'antivigilia: tra gli assenti, dopo l'allenamento odierno, figurano soltanto Marusic e Pedro. Il montenegrino dovrebbe aver svolto una seduta fisioterapica, lo spagnolo tenta il recupero dal fastidio al polpaccio destro che l'ha messo ko prima della partita con il Torino. Dita incrociate, potrebbero farcela entrambi e permettere al tecnico di avere a disposizione l'intera rosa. Nel pomeriggio sul campo si sono rivisti Strakosha, Reina, Radu, Cataldi, Milinkovic e Raul Moro. Anche Patric si è riunito ai compagni per le prove tattiche una volta concluso il riscaldamento differenziato. Sabato scorso aveva accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Si gioca il posto al fianco di Acerbi con Luiz Felipe, da un paio di giorni regolarmente in gruppo. Stavolta, viste le condizioni non perfette dello spagnolo, potrebbe spuntarla l'italobrasiliano. Nessun dubbio a centrocampo con il recupero di Milinkovic, davanti tridente scontato con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Anche in porta si è spento l'allarme, ieri pomeriggio sul campo aveva lavorato soltanto il giovane Adamonis. Strakosha è pronto a confermare la maglia tra i pali.

Pubblicato il 22/04