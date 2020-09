FORMELLO - Lazio, Milinkovic a riposo. Luis Alberto colpito duro

AURONZO - Altro giorno di allenamenti a Formello. Una seduta, quella delle 18, in cui Inzaghi deve fare a meno di tanti calciatori nonostante il rientro dei nazionali. Sono tornati alla base anche Badelj e Marusic: il croato si è riaggregato, il montenegrino ha svolto lo scarico in palestra dopo i 90 minuti disputati martedì contro il Lussemburgo. Milinkovic è il primo tra i giocatori rimasti a riposo: è tornato affaticato dagli impegni con la Serbia, martedì mattina era in Paideia per un accertamento strumentale, dovrebbe essere risparmiato fino all’inizio della settimana prossima. Salterà l’amichevole di sabato con il Frosinone (ore 18).

RIPOSO. In campo non si sono visti nemmeno Vavro (fermo da qualche giorno), Lukaku e Leiva. Per gli ultimi due dovrebbe trattarsi di semplice gestione. Cataldi sta invece concludendo il proprio protocollo riabilitativo: deve ancora recuperare dall’infortunio alla caviglia destra rimediato a Bergamo nella prima delle ultime dodici giornate dello scorso campionato. A breve verrà reintegrato Adekanye, rimasto out dai convocati di Auronzo a causa degli anticorpi IgM alterati. Questione di giorni.

CONTRASTO. Da valutare Luis Alberto, uscito in anticipo dal campo per un colpo ricevuto da Escalante durante la partitella a spazi ridotti. L’argentino è entrato in scivolata e ha colpito sulla caviglia destra il “Mago”: un paio di minuti a terra, poi il ritorno negli spogliatoi (zoppicante). La contusione non dovrebbe essere nulla di grave, lo spagnolo è uscito sulle sue gambe e non sembrava preoccupare. Domani mattina però potrebbe pure non partecipare all’allenamento programmato per le 10.

