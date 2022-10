FORMELLO - Lazio, Sarri punta forte su Felipe Anderson

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Altro allenamento con Felipe Anderson falso nueve. In mezzo al tridente, il brasiliano: ai suoi lati Zaccagni a sinistra e il baby Romero a destra, pronto a muoversi con entrambi i reparti offensivi durante le prove tattiche (in partitella è stato alzato invece Kamenovic). Un chiaro segnale di quella che rimane l’opzione in pole contro l’Atalanta. Il piano B rimane Cancellieri, con ogni probabilità verra sganciato a gara in corso. Sulle fasce toccherà a Pedro e Zaccagni.

SEDUTA. In gruppo intanto si è rivisto Marcos Antonio, frenato nella doppia sgambata di ieri da un fastidio al polpaccio. Oggi era regolarmente in campo coi compagni. Cataldi è comunque sicuro del posto in regia, ai suoi lati Milinkovic e uno tra Vecino e Luis Alberto. L’uruguaiano sembra in leggero vantaggio. In difesa il dubbio è tra Casale e Patric, potrebbe pure essere confermato l’ex Verona in coppia con Romagnoli. Sulle fasce Lazzari e Marusic. Domani mattina la rifinitura prima della partenza per Bergamo.

Pubblicato il 21/10