FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: Acerbi non si allena

Riscaldamento per tutti, poi i titolari di Marassi si staccano per un lavoro di scarico tra il campo e la palestra mentre il resto del gruppo lavora col pallone. Aggregato Bianchi dalla Primavera, non si vede invece Parolo. Niente riposo per i calciatori biancocelesti, la settimana è più corta rispetto alle altre (col Bologna si gioca di sabato), si procederà con un allenamento al giorno fino a venerdì. Gli occhi sono tutti puntati su Francesco Acerbi, out nel riscaldamento prima della sfida col Genoa per un problema al soleo, così come anticipato da Simone Inzaghi nella conferenza stampa di ieri. Il calciatore effettuerà degli esami nei prossimi giorni per capire l'entità del suo infortunio e i relativi tempi di recupero. Il tecnico biancoceleste ritroverà Luiz Felipe rientrante dalla squalifica. Ovviamente non ci sarà Lulic, che prosegue il suo protocollo di recupero dopo l'operazione alla caviglia. Domani la ripresa alle ore 15.