FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: Parolo torna in gruppo

FORMELLO - Seduta di scarico in palestra per i titolari a Marassi (più Luiz Felipe, entrato all’intervallo nonostante un solo allenamento sulle gambe), in campo stamattina (dopo un altro giro di tamponi) ci sono soltanto i calciatori rimasti in panchina con il Genoa o utilizzati negli ultimi minuti di partita. La notizia positiva è il recupero di Parolo, tornato in gruppo dopo venti giorni. Ha risolto il problema alla caviglia, sarà a disposizione con la Fiorentina. Inzaghi deve sostituire lo squalificato Leiva (ammonito ieri, era diffidato): si giocano il posto Cataldi ed Escalante, titolare a dicembre quando è mancato per infortunio l’ex Liverpool. Aggregati i Primavera Franco, Bertini e Moro.

PROGRAMMA. Domani, alla vigilia della sfida coi viola, scatteranno le prove tattiche. Di nuovo ballottaggio a tre tra Caicedo, Muriqi e Pereira per affiancare Immobile, dietro dubbio tra Luiz Felipe e Patric, ma anche Hoedt potrebbe rientrare nelle rotazioni della formazione. Ai box ci sono Fares (stiramento al polpaccio), Correa (elongazione al polpaccio) e Lulic, che verrà valutato strada facendo nel mese di gennaio. Il capitano prova a mettersi alle spalle il calvario del 2020. L’algerino e il Tucu tentano di rispondere presente per il derby del 15 gennaio.