Genoa - Lazio, le probabili formazioni: Castellanos dal 1', Luis Alberto...

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Ferraris è pronto ad accogliere la Lazio di Igor Tudor. Nell'ultima sgambata il tecnico ha ritrovato il sorriso con i rientri in gruppo di Ciro Immobile, Alessio Romagnoli e Adam Marusic. Se quest'ultimo aveva saltato le ultime due sgambate per gestione fisica, Immobile e Romagnoli hanno dovuto fare i conti con degli infortuni accusati nel derby: trauma distrattivo al collaterale interno del ginocchio sinistro per il capitano, edema da affaticamento al polpaccio sinistro per il difensore centrale. Per questo, visto i pochi allenamenti nelle gambe, entrambi dovrebbero andare in panchina contro il Genoa. Al posto del bomber Castellanos, coperto sulla trequarti da Isaksen e Felipe Anderson. Da capire se il tecnico croato non rinuncerà a Luis Alberto nel corso della gara, soprattutto dopo le dichiarazioni circa il suo futuro rilasciate dopo la vittoria contro la Salernitana. In difesa, scelte obbligate con Casale centrale, affiancato dai due braccetti: Patric e Gila. A centrocampo, Marusic e Lazzari sulle fasce con Vecino e Kamada verso la conferma. A seguire, le probabili formazioni

GENOA - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Vasquez, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui. All: Gilardino.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Romagnoli, Cataldi, Coulibaly, Pellegrini, Di Tommaso, Pedro, Rovella, Gonzalez. All.: Tudor.