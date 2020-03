Governo, arriva il decreto da oltre 20 miliardi: aiuti a lavoratori, famiglie e sanità

Il decreto del Governo per aiutare l'Italia in questa emergenza Coronavirus sta per essere ufficializzato. Si conoscono però già i punti principali. Per le famiglia arrivano i congedi per genitori con figli sotto i 12 anni di età costretti a casa in virtù della chiusura delle scuole. Saranno validi dal 5 marzo per tutti i dipendenti, dureranno massimo 15 giorni e non potranno essere usati contemporaneamente da madre e padre. Saranno pari al 50% della retribuzione. In caso di figli disabili non ci sono limiti di età. Congedo speciale non retribuito a chi ha figli oltre i 12 anni e fino a 16 anni. Per gli autonomi della Partita IVA sarà rilasciato un bonus di 500 euro una tantum. Sarà una forma d'indennità. Potranno richiederla professionisti, collaboratori, stagioni, i lavoratori del turismo e delle terme, dell'agricoltura e anche i lavoratori dello spettacolo. Si potrà finalmente iniziare a produrre mascherine in deroga alle norme purché le aziende produttrici inviino all'Iss l'autocertificazione sulla caratteristiche tecniche delle stesse. Istituito un fondo per il reddito di ultima istanza. Si tratta di una forma di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi che in questo periodo di emergenza coronavirus abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 non erano arrivati a guadagnare più di 10.000 euro. Per loro arriverà un'indennità nel 2020 grazie a un fondo di 200.000.000 di euro. I criteri di accesso saranno comunicati dal Ministero del Lavoro. Sospesi gli adempimenti tributari fino al 31 maggio. Credito d'imposta del 60% degli affitti di marzo di negozi e botteghe. Lo sconto fiscale non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali. Al SSN vanno inoltre 1,15 miliardi di euro, alla Protezione Civile 1,5 miliardi. Infine 5 miliardi per 9 settimane di cassa integrazione. Confermata poi la possibile requisizione degli alberghi per le quarantene.

