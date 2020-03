Lega Serie A, nuovi retroscena sul battibecco Lotito-Agnelli: "Parli da cittadino o da monarca?"

Emergono retroscena più dettagliati sul battibecco tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e quello della Juventus Andrea Agnelli durante l'assemblea di Lega in conference call di lunedì, nato sull'eventualità o meno per le società di far riprendere gli allenamenti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'accusa di Agnelli sarebbe stata: "Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori". Ma sembra che la frase sia stata leggermente differente, con il patron bianconero che avrebbe detto: "Parlo da primo in classifica". A quel punto la risposta dura di Lotito: "Parli da cittadino italiano o da regnante della monarchia Agnelli?". Insomma, toni che si sono inaspriti sicuramente, in attesa che l'assemblea di Lega si riunisca nuovamente domani.