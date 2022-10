Immobile, finalmente il giusto premio: è in lizza per un titolo prestigioso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia dell’infortunio che lo terrà fuori per tutto il 2022 fa ancora male. Ma Ciro Immobile può consolarsi in parte con una prestigiosa candidatura che lo vede protagonista. Il suo nome infatti è stato inserito nell’elenco dei calciatori in lizza per il Globe Soccer Award in qualità di “miglior giocatore dell’anno”. La cerimonia di gala avrà luogo a Dubai il prossimo 17 novembre, tre giorni prima dell’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Clicca qui per votare il capitano della Lazio.

