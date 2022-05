Juventus - Lazio, Milinkovic: "Questa la mia miglior stagione. Futuro? Ecco l'obiettivo"

All'ultimo respiro ci pensa sempre lui: il Sergente. La rete del 2-2 firmata da Milinkovic regala alla Lazio non solo il pareggio ma anche la qualificazione matematica alla prossima Europa League con una giornata di anticipo. Queste le sue parole al termine della gara ai microfoni di Dazn: "Sono contento del gol perchè ha aiuto la squadra a fare un punto e ad andare in Europa matematicamente. Per come abbiamo iniziato la stagione, non al massimo, alla fine possiamo essere contenti di aver centrato l'Europa. Mia miglior stagione? Sono migliorato con il mister sotto alcuni aspetti, ho fatto 11 gol e 11 assist, sì posso dire che questa sia stata la mia miglior stagione. Cosa servirà il prossimo anno? Serviranno un po’ di giocatori per puntare alla Champions League”.

Il Sergente ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento che abbiamo conquistato il posto in Europa League. Era l'obiettivo di oggi Adesso facciamo una bella settimana, prepariamo la prossima e speriamo di vincerla e di vedere tanti tifosi allo stadio. Obiettivo di inizio stagione? Il mio obiettivo è sempre la Champions ma a volte bisogna essere reali. Abbiamo sbagliato spesso, ma negli ultimi mesi abbiano giocato meglio e ci siamo presi il posto in Europa. Cambiamento con Sarri? Sapevamo che era dura perché siamo ripartiti da zero. Ero convinto che Sarri è un grande nome. Ero fiducioso e l’ho sempre detto ai ragazzi".