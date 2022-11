"L'amor mio non muore": la Nord incanta l'Olimpico prima del derby! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Nord incanta ancora. E dopo le scenografie di cui s'è resa protagonista in occasione di innumerevoli derby, anche questo pomeriggio ha regalato ai presenti all'Olimpico l'ennesimo spettacolo. La Nord e i distinti si sono colorati di bianco e di celeste. Al centro, invece, uno striscione con i protagonisti della Lazio, del passato e del presente. Tutto questo accompagnato dal messaggio, più chiaro che mai: "L'amor mio non muore". La Nord ha accompagnato la scenografia a una lettera con dediche speciali: "Alla verità, che splende una e serena sopra praterie di menzogne. A chi decide di seguirLa sapendo di intraprendere un sentiero impervio e solitario. A Vincenzo, alla famiglia Paparelli che ridefinito il concetto di dignità davanti a chi ha ridefinito il concetto di vigliaccheria. A Gabriele. Alla famiglia Sandri che il loro dolore possa un giorno essere ricompensato da altrettanto amore. All'amicizia che ha sconfitto la morte. A Roma, violentata per secoli da impotenti , che la decadenza arrivi presto al crollo, affinché il sole possa baciare nuovamente il suo sacro ruolo. Alla Lazio, la più grande epopea sportiva mai raccontata. Alla Roma e ai romanisti , che hanno reso ancora più bello essere laziali. Al Laziale di poche parole che sopporta etichette ed ingiustizie sapendo in cuor suo che al momento giusto a Perugia pioverà ancora. Con amore...la Curva Nord. ULTRAS LAZIO"

