Lazio, Acerbi - Sarri e il confronto a Formello: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio vola in Germania, Acerbi resta a Roma con la valigia pronta a lasciare la Capitale. Il difensore, dopo essere partito alla volta di Auronzo di Cadore per la prima parte del ritiro, non ha seguito la squadra nell'ultima parte della preparazione. Una decisione presa di comune accordo tra il calciatore e il mister dopo un colloquio avuto nella giornata di ieri a Formello.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Acerbi avrebbe fatto notare a Sarri come nonostante il massimo impegno sotto le Tre Cime di Lavaredo sia stato impiegato solo 45 minuti nelle amichevoli; Maurizio Sarri ha fatto notare al leone che è stato proprio lui a chiedere la cessione e per forza di cose ha dovuto iniziare a puntare su chi sicuramente l'anno prossimo farà parte della rosa della Lazio.

Intanto la società e il patron Lotito gli hanno garantito la massima disponibilità in caso di cessione. Al momento però le opzioni scarseggiano: il Napoli ha preso Kim dopo l'addio di Koulibaly, l'Inter ci pensa ma non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale. Rimarrebbe solo il Monza che il giocatore ha scartato per voler giocare su palcoscenici più importanti.