Lazio | C'è un caso Pedro? Tra silenzi e una firma che non arriva...

Il rinnovo sembrava dovesse arrivare appena terminato il campionato, ma per ora tutto tace. C'è un caso Pedro? Lo spagnolo aveva creato un rapporto forte con Baroni, aveva speso parole al miele per il tecnico, con lui era rinato, si sentiva coinvolto e al centro del progetto, lo testimonia un rendimento super, mai toccato nelle precedenti annate in Italia. Il canario ha terminato la stagione con 14 gol in 2089' giocati. Nell'annata 23/24, invece, s'era fermato a 1167', un bottino decisamente inferiore, con un minutaggio ridotto sia con Sarri, sia con Tudor. Pedro per ora non ha ancora apposto il proprio autografo sul rinnovo, da Formello tutto tace, non ci sono novità. Vero che fu Sarri a volerlo alla Lazio nell'estate del 2021, ma è anche vero che nell'ultima parentesi del Comandante in biancoceleste le relazioni tra i due si erano un po' raffreddate.

Nessuna rottura, nessuna lite, questo va specificato, ma Pedrito si aspettava maggior considerazione e spazio, soprattutto nell'avventura in Champions in cui partì titolare solo una volta in otto occasioni, contro l'Atletico al Wanda Metropolitano. Pedro, l'estate scorsa, stava valutando seriamente l'addio alla Lazio, si sentiva ormai ai margini, poi l'approccio con Baroni ad Auronzo di Cadore aveva cambiato le carte in tavola e Pedro non solo si era convinto a rimanere, ma ha poi dato vita alla sua miglior annata dai tempi del Barcellona. Il rinnovo, fino a un paio di settimane fa, appariva scontato, ma il silenzio calato sulla vicenda fa sorgere qualche interrogativo. Sarri non ha messo veti su Pedro, ma forse qualche valutazione, da entrambe le parti, è in corso. La situazione va monitorata, il rinnovo resta ancora l'opzione più probabile, ma a tre settimane dalla scadenza si attende ancora la fumata bianca…

Pubblicato il 4/06 alle 23:30