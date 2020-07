Lazio - Cagliari, il precedente: le lacrime di Milinkovic e la dedica a Pulici

LAZIO - CAGLIARI - Contro la Juventus si sono rivisti sprazzi di Lazio e sono emersi volti nuovi (vedi Falbo e Raul Moro) nelle grandissime difficoltà generali in cui versa la squadra di Inzaghi tra infortunati e squalificati. Era complicato vincere all'Allianz, molto più alla portata i tre punti contro il Cagliari, prossima avversaria, che Inzaghi, il 22 dicembre di due anni fa, sconfisse dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta della giornata prima. Oggi serve di nuovo una risposta da servire ancora in faccia al Cagliari.

IL PRECEDENTE - 22 dicembre 2018: si respira l'atmosfera natalizia avvolta però da un velo di tristezza per la recente scomparsa di Felice Pulici, uno degli eroi dello Scudetto del '74 e volto storico della storia biancoceleste. Il minuto di silenzio prima della partita è per lui, scorrono le immagini sul tabellone dell'Olimpico e commozione ed emozione prendono il sopravvento. La Lazio vuole vincere per la classifica e per Felice e l'avvio di gara non lascia dubbi a proposito: al 12' Correa punta, dribbla e calcia trovando la respinta di Cragno, il pallone arriva in zona Milinkovic che di prima mette in porta. Gol e liberazione per il Sergente che porta le mani al volto, quasi commosso per essere tornato a segnare dopo un lungo periodo di magra sottoporta (non andava in gol da undici partite). La Lazio continua a macinare, un'altra azione molto bella porta Immobile al tiro che centra la traversa. Al 23' Acerbi firma il raddoppio sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nella ripresa Strakosha salva su Faragò e Lulic cala il tris dopo il contropiede condotto da Immobile. Il gol della bandiera per il Cagliari arriva nel recupero su rigore grazie a Joao Pedro.

Lazio-Cagliari, l’arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

Lazio, Canigiani: "Stiamo preparando i voucher per il rimborso degli abbonamenti"

Torna alla home page