Lazio, cosa fare senza Immobile? Ecco le soluzioni a disposizione di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Senza Immobile, sì ma per quanto? Questo è ancora da accertare, gli esami dovrebbero andare in scena nella mattinata di mercoledì, prima di allora è complicato avere un quadro ben definito. La paura è che Ciro abbia riportato una lesione di II grado ai flessori della coscia sinistra, lo terrebbe out per 30-40 giorni e di conseguenza rinvierebbe il suo rientro al 2023, dopo la sosta per il Mondiale in Qatar. La speranza, invece, è che la lesione sia “solo” di primo grado, a quel punto l’obiettivo diventerebbe il derby in calendario il 6 novembre, a tre settimane dallo stop contro l’Udinese. A Formello incrociano le dita, anche se le sensazioni “non sono positive” come ha confidato il dottor Rodia al termine del match dell’Olimpico contro i friulani.

FELIPE ANDERSON - Immobile salterà sicuramente la sfida con l’Atalanta, così come quelle contro Salernitana, Midtjylland e Feyenoord. Poi si vedrà. Sarri riflette sulla soluzione migliore da adottare per far fronte all’assenza del suo bomber, uno che è quasi impossibile da sostituire, come ha ribadito anche ieri il tecnico laziale. Contro l’Udinese, per quasi un’ora, in quel ruolo è tornato Felipe Anderson, un ruolo che aveva già ricoperto lo scorso anno contro Genoa, Venezia e poi in parte proprio contro i bianconeri friulani nella trasferta alla Dacia Arena. Risultati buoni, sette gol segnati dalla squadra, uno proprio da Felipe, di testa, contro l’Udinese. Vero che gli avversari non erano di primo livello, ma da allora Sarri ha sempre pensato al brasiliano come vice Ciro. Al tecnico piace per qualità di palleggio, capacità di legare i reparti e venire incontro. La sensazione è che il brasiliano si muoverà in quella posizione anche a Bergamo, con Zaccagni e Pedro ai suoi lati. Lo spagnolo venne provato da falso nove contro la Juventus, nel novembre 2021; furono sessanta minuti piuttosto deludenti, un esperimento che Sarri non ha più tentato. Zaccagni si muove sulla sinistra, è una certezza, sta giocando su altissimi livelli, non verrà toccato da lì.

CANCELLIERI - Cancellieri è l’altra soluzione “calda” a disposizione di Sarri, il classe 2002 s’è mosso in quella posizione per tutto il ritiro, nelle idee del direttore sportivo è lui il vice Immobile, Sarri sta provando ad adattarlo, ma l’ha sfruttato anche da esterno, ruolo naturale dell’ex Verona. Cancellieri ha fisico, tecnica e buon tiro, deve capire i movimenti richiesti a un centravanti, deve essere in grado di entrare in partita con la giusta mentalità, non sempre gli è riuscito. È probabile che si alternerà con Anderson nel ruolo, saranno loro due gli attaccanti centrali in attesa del rientro di Immobile e poi a gennaio di un eventuale intervento sul mercato. Complicato immaginare Luka Romero da falso nove, sta trovando pochissimo spazio pure da esterno che è il suo ruolo principale, difficile che Sarri lo sganci in una posizione non sua, seppur l’abbia provato in allenamento al centro dello schieramento offensivo. Felipe e Cancellieri, sono loro a dover raccogliere temporaneamente l’eredità di Immobile, sapendo che nessuno può essere Ciro.