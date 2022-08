Lazio, è giallo sull'assenza di Luis Alberto: la ricostruzione

Fonte: Il Tempo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro che gioco di prestigio, il Mago è sparito. Nel giorno della ripresa degli allenamenti, Luis Alberto non si è presentato a Formello per la seduta in programma nel pomeriggio. Era l'unico assente insieme a Maximiano (il portiere è diventato padre). Lo spagnolo ha fatto sapere di essere impossibilitato a causa di un presunto attacco influenzale. Ma non sarebbe certo la prima trovata dell'andaluso. Nel centro sportivo temono si possa trattare dell'ennesimo colpo di testa, o di bacchetta sarebbe meglio dire. L'ex Liverpool continua a essere al centro delle voci di mercato: non è certo un mistero che gradirebbe tornare in Spagna (magari a Siviglia), così come non è un segreto che Sarri ne possa fare tranquillamente a meno. Anzi, il tecnico lo baratterebbe volentieri con Ilic del Verona (già bloccato da Lotito). Oggi tornerà ad allenarsi? Vedremo.