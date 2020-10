Lazio, emergenza totale? Dall'Algeria: "Fares s'arrende ai problemi fisici, niente Messico"

La Lazio è in emergenza e ora rischia di diventare totale. La difesa è falcidiata dagli infortuni e a Genova, con Hoedt ancora indietro nella preparazione, dovrebbe giocare Parolo centrale. Ora, però, a essere colpiti sono anche gli esterni: Marusic è alle prese con una distorsione alla caviglia, Lazzari è tornato dalla nazionale con un problema agli adduttori e ora anche per Mohamed Fares scatta l'allarme. Secondo quanto riporta il portale algerino dzfoot.com, l'esterno biancoceleste potrebbe saltare la gara di stasera tra Algeria e Messico. Fares ha avuto un lungo colloquio, stamane, prima della rifinitura, con l'allenatore della selezione nordafricana e avrebbe confidato di non essere in grado di giocare a causa di dolori al ginocchio e un fastidio all'adduttore: "Fares ha confidato al ct di non voler correre rischi, sente dolore al ginocchio e un fastidio all'adduttore", scrive Dzfoot. Se le voci provenienti dall'Algeria dovessero essere confermate e Fares saltasse la gara della sua nazionale, Inzaghi sarebbe alle prese con un problema in più.