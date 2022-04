Lazio, il Bodo/Glimt arriva a Formello: seduta al Fersini - FOTO&VIDEO

Fonte: Carlo Roscito e Daniele Rocca - Lalaziosiamonoi.it

Il Bodo Glimt a Formello. Due pullman passano veloci per via di Santa Cornelia, svoltano per via della Selvotta ed entrano nel centro sportivo dall'ingresso dello stadio "Mirko Fersini". Seduta mattutina nel Lazio Training Center per i norvegesi, ospiti speciali del club biancoceleste come era già successo con il Liverpool nel 2018 prima della semifinale di Champions League contro la Roma. Stavolta il Bodo arriva nella Capitale per difendere il 2-1 maturato nella sfida d'andata di Conference League. Un solo allenamento previsto a Formello per gli avversari dei giallorossi, quello di stamattina. Da domani la loro preparazione proseguirà allo Stadio Olimpico per la rifinitura.