Lazio, il ritorno di capitan Lulic: domani giro di tamponi con Proto e Raul Moro

Da ieri sono aperti i confini regionali e le frontiere. In casa Lazio ci sarà il ritorno capitan Senad Lulic, che ha trascorso il lockdown in Svizzera con la famiglia. Le nuove misure consentiranno al bosniaco di evitare la quarantena di 14 giorni, ma dovrà sottoporsi al doppio giro di tamponi: come riporta la rassegna stampa di Radiosei sono previsti i primi test per lui, Proto (di ritorno dal Belgio) e Raul Moro della Primavera (che sarà aggregato alla prima squadra). Per il resto della squadra invece, dopo quello di lunedì (tutti negativi), sarà il quarto tampone, nell'applicazione scrupolosa del protocollo.

LAZIO, LE PAROLE DI PATRIC SUL FUTURO

LAZIO, DIACONALE ATTACCA LE IENE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE