Lazio, il walk around: a caccia di vampiri per ripartire - FOTO & VIDEO

Cluj Napoca centro della Transilvania: terra di vampiri assetati che nella storia hanno fatto parlare di sé fra mitologia e leggenda. CFR Cluj squadra che accoglie la Lazio col rispetto ossequioso e il timore reverenziale di chi sta per architettare una vera e propria trappola. Ecco il prologo del viaggio in Romania, che Inzaghi e suoi ragazzi hanno appena intrapreso. L'Europa come percorso di crescita attraverso il quale i biancocelesti cercheranno di lavare l'onta di Ferrara. Occhi puntati sui palloni che ruzzolano a bordo campo. Sguardi affamati di riscattato. Le lodi che in un attimo sono tornate a suonare come critiche. I timori di carenze strutturali che in un istante hanno ripreso forma. Il tonfo con la Spal ha riaperto ferite sanguinose che passano per Ferrara e arrivano a Chievo per non dimenticare: Inter, Crotone e Salisburgo. Insomma Cluj - Lazio vale anche come riscatto immediato. Cluj - Lazio suona da seconda chance, specialmente per chi ha ancora tutto da dimostrare. Ed ecco che in Romania ci sarà spazio per Jony e Vavro ancora semisconosciuti, o per Berisha pronto a cancellare la stagione più deludente della sua carriera. Passeggia la Lazio: pensierosa, speranzosa, coraggiosa. Stadio Constantin Rădulescu: domani sarà battaglia. Domani si riparte da qui.