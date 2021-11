Lazio, Immobile in Paideia per ulteriori controlli: la situazione

Mancano poco più di 72 ore al match tra Lazio e Juventus in programma sabato 20 novembre alle 18:00 allo stadio Olimpico. Il punto interrogativo più grande per mister Maurizio Sarri è certamente quello legato a Ciro Immobile. L'attaccante ha saltato le gare della Nazionale per infortunio ma sta provando in extremis a recuperare per il match. Per ora il numero 17 ha lavorato in palestra e in piscina e questa mattina ha svolto ulteriori controlli in Paideia. In questi tre giorni il calciatore e lo staff medico biancoceleste valuteranno il da farsi: Immobile farà di tutto per esserci come anticipato proprio da lui ieri.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, certezza Cataldi: un punto di forza anche per Luis Alberto e Milinkovic

Juventus, c'è Kulusevski al posto di Bernardeschi: e Dybala...