Juventus, c'è Kulusevski al posto di Bernardeschi: e Dybala...

RASSEGNA STAMPA - Prosegue la settimana di preparazione a Lazio - Juventus. AL rientro dalla sosta nazionali, le due compagini avranno entrambe un match difficile e che vorranno vincere. I biancocelesti per dimostrato di aver trovato continuità e solidità, i bianconeri per lasciarsi alle spalle le critiche e non perdere il passo delle altre. Assenze dubbi e infortuni da entrambe le sponde. Se da una parte si sta provando a fare di tutto per recuperare Immobile, dall'altra si cercano di capire al meglio le condizioni di Dybala. Il numero 10, infortunato al polpaccio con l'Argentina di Scaloni, svolgerà dei controlli medici a Torino nella giornata di giovedì. Gli esami saranno decisivi per capire se la Joya ci sarà all'Olimpico. Chi non prenderà parte al match sicuramente è Federico Bernardeschi che ha rimediato una lesione di basso grado all'adduttore contro l'Irlanda del Nord. Al suo posto Allegripunta sulla freschezza di Kulusevski che avrà anche il compito di non far sentir l'assenza di Dybala in caso non dovesse recuperare.