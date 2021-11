Lazio, Immobile a un tifoso: "In campo con la Juve? Speriamo, ci proviamo"

Al termine della presentazione dell'amichevole "Fratelli Tutti", in programma domenica 21 novembre al Training Center di Formello, Ciro Immobile si è fermato per firmare autografi ad alcuni tifosi. Il capitano della Lazio, che si è detto onorato di esser stato scelto per questa iniziativa, ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni fisiche. Dopo la confessione a Tardelli, il bomber ha rivelato a un tifoso biancoceleste lì presente che gli aveva chiesto se contro la Juventus fosse pronto per andare in campo: "Speriamo, ci proviamo". Il numero 17 apre uno spiraglio per un possibile recupero last minute in vista del big match di sabato alle 18. Ciro sta provando in tutti i modi ad accorciare i tempi, vuole esserci contro la squadra di Allegri ma l'entità dell'infortunio al polpaccio va valutata attentamente.

Pubblicato il 16/11