Lazio, Inzaghi e la famiglia positivi al Covid: l'annuncio social di Gaia - FOTO

Dopo il comunicato della Lazio sulla positività al Covid di un membro dello staff della Lazio, è arrivato l'annuncio della moglie di Inzaghi che ha rivelato che tutta la sua famiglia è in isolamento perché positiva. Ecco cosa ha scritto Gaia su Instagram: "Ciao a tutti, ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo! Un abbraccio".