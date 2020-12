Lazio, Inzaghi in conferenza: "Carattere e voglia, meritavamo la vittoria. Ora testa allo Spezia"

Un pareggio a Dortmund che non regala la certezza della qualificazione agli ottavi di Champions, ma avvicina la Lazio sempre di più al suo traguardo. I biancocelesti sono ancora imbattuti nella massima competizione europea, basterà un pareggio col Bruges in casa per la matematica certezza. Al termine della sfida il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: "Un ottimo punto contro una squadra forte, sono contento della prova dei ragazzi, di carattere e voglia. Nel secondo tempo abbiamo tenuto il Borussia Dortmund basso e senza le parate di Burki avremmo vinto. Adesso avremo una gara importante in campionato sabato e poi penseremo alla partita decisiva contro il Bruges. Testa ad un impegno alla volta: contro lo Spezia cercheremo di fare bene per riscattare la sconfitta contro l'Udinese. Immobile? Sono contento per lui e gli altri. Mi dispiace poi per Pereira, che avrebbe meritato di segnare".