Lazio, Lotito: "Ho speso tanto per Sarri. Dybala alla Roma? Io non vendo sogni!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del Consiglio Federale che si è svolto oggi in Via Allegri, il presidente Caludio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti a proposito del mercato e della questione legata a Francesco Acerbi. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell'allenatore. Non facciamo previsioni. Sicuramente c'è¨una contrazione economica, ma la Lazio è¨una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14. Caso Acerbi? Non c'è una questione Acerbi. È un ragazzo perbene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono"

Tornando sul mercato, il patron biancoceleste ha poi ribadito: "Dybala alla Roma? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto perché sono abituato a misurarmi sui fatti. Io non vendo sogni ma solide realtà. Lotito porta i risultati, ad oggi mi sembra che in questo senso qualcosa ho fatto, in termine di risanamento economico e di risultati. La Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti. Io non sono abituato ad annunciare i risultati, sono scelte. Essendo un po' pragmatico, qualcuno si ritrova a contrastarsi con una posizione diversa che magari stimola i tifosi ad assumere determinate posizioni. Anche dopo che ha vinto un trofeo il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire. Questo può essere anche utile perché un consiglio ulteriore per fornire un ulteriore stimolo e fare sempre meglio. Mercato della Roma da prima pagina? La Lazio ha preso 3 difensori centrali, ha preso un centrocampista, un attaccante, probabilmente prenderà qualche altra cosa. Non faccio cose di estetica, io non sono un tifoso-presidente ma un presidente-tifoso e devo creare le condizioni affinchè la società abbia un futuro sempre più roseo"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE