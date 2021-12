Lazio, nessuna "strigliata" di Lotito: a Formello il confronto Sarri - squadra

Nessun confronto. Come prevedibile, Lotito ha evitato di rinnovare processi a Formello al termine del match contro l'Udinese. La scelta è motivata da due fattori: parlare e alzare la tensione ora serve a poco, anzi rischia di peggiorare la situazione; il presidente è talmente dalla parte dell'allenatore che non avrebbe avuto molto senso. Sarri è la scelta di Lotito, non gli è costata poco e ha tutta l'intenzione di difenderla fino alla morte. In compenso, il tecnico ha parlato per ben due volte alla squadra: subito dopo la partita nella pancia nello stadio Olimpico, di nuovo ieri mattina, ritardando l'allenamento sul campo per dar spazio alle video-analisi.

MALUMORI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, "Mau" era convinto, durante la sosta e in attesa di sfidare la Juventus, di esser arrivato ai confini del divertimento. Le ultime uscite, al contrario, hanno segnalato una pericolosa involuzione. Non solo due sconfitte e un pareggio, ma passi indietro dal punto di vista del gioco. Ora la Lazio deve ritrovare solidità e risultati, alla squadra si chiede nuovamente ordine e applicazione. Lotito, dalla sua, sembra esser convinto che alcuni giocatori non stiano dando il 100 per cento. Trascura, in questo senso, i segnali di scollamento e la frustrazione di chi sta seguendo l'allenatore senza risultati. Per il cambiamento radicale servirà tempo, ma staff tecnico e dirigenza vogliono ricevere delle risposte: la sfida con la Sampdoria la prima occasione utile.