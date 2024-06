Lazio, Noslin arriva... con un anno di ritardo. I retroscena della trattativa

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha chiuso per l’acquisto di Tijjani Noslin dal Verona. Dopo svariati giorni di trattative, i due club hanno trovato l’accordo finale: affare da 15 milioni di euro, al calciatore un ingaggio da un milione più bonus e un contratto fino al 2029. Si unirà subito al resto della squadra per partire in ritiro ad Auronzo di Cadore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il suo trasferimento poteva essere ufficiale già un anno fa. Infatti, nell’ultimo giorno della scorsa sessione estiva di calciomercato, l’attaccante olandese era stato proposto dal suo entourage a Lotito, Fabiani e Bianchi. Tra l’altro proprio nello stesso momento in cui si era accesa per la prima volta la pista Greenwood. In quel caso, però, la società biancoceleste aveva rispedito la proposta al mittente, chiudendo la porta all’arrivo del calciatore. A quel tempo in lista per Noslin c’erano anche Salernitana e Frosinone, che avevano però già completato la loro rosa e rifiutato l’operazione.

Nulla da fare, dunque: il classe ’99 è rimasto altri sei mesi in Olanda, al Fortuna Sittard, per sbarcare in Italia solo poco dopo. A gennaio il Verona ha deciso di puntare su di lui per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. In precedenza, sempre durante il mercato di riparazione, l’attaccante era stato offerto anche alla Roma dell’allora ds Tiago Pinto. Il futuro di Noslin, in un modo o nell’altro, era comunque destinato a essere nella Capitale. Da qui infatti arriva la Lazio: la scelta della società di puntare su Marco Baroni in panchina ha cambiato le carte in tavola e accelerato la trattativa per l’arrivo dell’olandese. Il tecnico si è rivelato un fattore fondamentale per la buona riuscita dell’affare. Ora i due si ritroveranno ancora in squadra insieme, questa volta però con l’aquila sul petto: davanti gli aspetta una nuova stagione da affrontare fianco a fianco.

